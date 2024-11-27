Промышленный дизайн в России сегодня является одним из наиболее активно развивающихся направлений и переживает возрождение.



Об этом рассказал основатель студии архитектуры и дизайна Litawr Александр Литаврин в интервью для проекта «Фабрика дизайна 3.0».



Студия Litawr в этом году стала лауреатом конкурса «Лучший промышленный дизайн России» в номинации «Городская среда».



По словам руководителя, в промышленном дизайне сегодня есть большое поле для творчества.



«Большое поле для творчества сегодня есть в промышленном дизайне. Промышленность слишком долго существовала без эстетической составляющей. Во главу угла ставились практичность и экономия. Теперь же появился новый важный критерий — конкурентоспособность. Промышленные продукты могут конкурировать только благодаря дизайну — на рынке слишком много одинаковой по качеству продукции», — рассказал Александр Литаврин.



Александр Литаврин отметил, что российский дизайн сегодня переживает возрождение и находится в процессе становления в новом качестве.



«Происходит переосмысление старого и освобождение от лишнего, в результате чего выживают лишь проверенные временем принципы. Они были заложены еще в СССР и составляют надежную основу для работы современных дизайнеров. Сущность российского дизайна неразрывно связана с развитием страны и отражает наш культурный код. Он включает в себя воспитанную человечность, миролюбие и стремление к компромиссам, которые развивались годами. Отечественный специалист работает не только головой, но и душой», — сказал специалист.









Фото: пресс-служба проекта "Фабрика дизайна 3.0"