В Вологде откроется мемориальная мастерская художника-керамиста Татьяны Чистяковой

Кирилло-Белозерский музей-заповедник откроет мемориальную мастерскую художника-керамиста Татьяны Чистяковой, создателя детской студии «Синяя птица», сообщает пресс-служба музея.



Отмечается, что проект завершит празднование 100-летия музея-заповедника, которое отмечается в 2024 году.



В музее рассказали, что более полувека Татьяна Чистякова являлась одним из самых востребованных художников Вологодской области, участником областных, межрегиональных, всероссийских, международных художественных выставок. Персональные выставки Чистяковой проходили в Кириллове, Череповце, Вологде, Петрозаводске, Москве, Сыктывкаре, Петропавловске-Камчатском, других городах и странах.



«В этом году мы празднуем 85-летний юбилей художника и создателя вологодской керамической школы Татьяны Чистяковой, ушедшей из жизни в 2020 году. Мемориальная мастерская художника откроется в областной столице», — приводят в пресс-службе слова генерального директора музея-заповедника Михаила Шаромазова.



Руководитель отметил, что Татьяна Чистякова более 15 лет вела занятия в детской студии «Синяя птица», организованной в 1992 году. В студии дети учились лепить из глины, расписывать керамику, изучали живопись, гончарное дело, народную игрушку. Художница, рассказали в музее, имеет множество различных наград, а также удостоена золотой медали Российского фонда мира и премии Российского детского фонда.









Фото: пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника