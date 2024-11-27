Кустурица заявил о желании получить российский паспорт

В программу фестиваля войдут редкие произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Проко...
Студия Litawr в этом году стала лауреатом конкурса «Лучший промышленный дизайн России» в номинации «...
Проект завершит празднование 100-летия Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Постановщик добавил, что уже считает себя россиянином.
В экспозицию войдут 14 произведений Васильева из фондов Музея им. В. П. Сукачева и Иркутской епархии...
В программу фестиваля войдут редкие произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Проко...
Студия Litawr в этом году стала лауреатом конкурса «Лучший промышленный дизайн России» в номинации «...
Проект завершит празднование 100-летия Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Постановщик добавил, что уже считает себя россиянином.
В экспозицию войдут 14 произведений Васильева из фондов Музея им. В. П. Сукачева и Иркутской епархии...
Глава государства отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние.
В 2005 году Кирдаков выступил в качестве режиссера-постановщика церемонии вступления в должность губ...
В программу вечера войдут Пятая симфония Петра Чайковского и «Поэма памяти Сергея Есенина» Георгия С...
По словам Машкова, решение о дате проведения премии будет принято на ближайшем заседании секретариат...
По согласованию с МИД России вторую экспозицию покажут в Русских центрах в Италии и Франции.
Победителей выбрали в восьми категориях.
Мероприятия пройдут с 2 по 13 декабря.
Финальный этап строительных работ нового здания Татарского государственного академического театра им...
Третий Всероссийский конкурс молодых композиторов открывает новые горизонты для одаренной молодежи, ...
В экспозиционное пространство вошли вещи, которые редко покидают музейные фонды.
Речь идет о постановках оперы и балета, включая «Щелкунчика».
Разделы экспозиции посвящены операм композитора, написанным на сюжеты сказок.
Четвертый Всероссийский музыкальный конкурс стартовал в камерных залах Мариинского театра.
Актриса театра скончалась на 86-м году жизни.
Пресс-конференция состоялась на полях VII Молодежного международного форума «Будущее».
27.11.2024