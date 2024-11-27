Кустурица заявил о желании получить российский паспорт

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о планах получить российское гражданство.



Об этом режиссер рассказал в интервью каналу «Москва 24».



На вопрос журналиста о том, не собирается ли режиссер получить российское гражданство в дополнение к сербскому и французскому, Кустурица ответил, что нуждается в российском паспорте для съемок своих фильмов. Постановщик добавил, что уже считает себя россиянином.



Ранее Эмир Кустурица сообщил о том, что планирует снять «русский триптих» — три картины по произведениям Гоголя, Толстого и Достоевского.









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