Иркутский художественный музей представит выставку первого профессионального художника города

Иркутский областной художественный музей 28 ноября представит выставку «Михаил Васильев. К 240-летию со дня рождения».



Выставка посвящена юбилею первого профессионального художника Иркутска, сообщили в пресс-службе учреждения.



В экспозицию войдут 14 произведений Васильева из фондов Музея им. В. П. Сукачева и Иркутской епархии.



Организаторы сообщили, что особое место на выставке займет картина «Перенесение мощей Святителя Иннокентия из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Вознесенский собор Иркутского Вознесенского монастыря 9 февраля 1805 года», на которой запечатлено событие духовной жизни Иркутской епархии.



Выставка откроется в Главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева и будет работать до 2 февраля 2025 года.