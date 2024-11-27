Путин поздравил с юбилеем актрису Галину Польских

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Галину Польских.



В среду, 27 ноября, артистке исполнилось 85 лет. Глава государства отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние.



«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых — результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Владимир Путин пожелал Галине Польских здоровья, вдохновения и всего самого лучшего.









Фото: пресс-служба Кремля