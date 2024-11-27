Скончался режиссер Уральского театра эстрады Андрей Кирдаков

В Екатеринбурге скончался режиссер эстрады и массовых представлений Уральского государственного театра эстрады Андрей Кирдаков, передает пресс-служба театра.



В учреждении подтвердили смерть Кирдакова, не уточнив причин.



Андрей Кирдаков начал карьеру в 1991 году, работал в «Дирекции фестивалей и праздников», выполнял социально-творческие заказы правительств Свердловской и Тюменской областей.



В 2005 году Кирдаков выступил в качестве режиссера-постановщика церемонии вступления в должность губернатора Тюменской области Сергея Собянина, в 2008 году — инаугурации главы Тюменской области Владимира Якушева.



С 2017 года занимал должность режиссера эстрады и массовых представлений Уральского государственного театра эстрады.









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