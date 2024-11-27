В Петербурге пройдет юбилейный вечер в честь Чернушенко «Полвека у руля»

В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный вечер «Полвека у руля» в честь народного артиста СССР Владислава Чернушенко.



Ровно 50 лет назад Чернушенко возглавил Капеллу, сообщили в пресс-службе учреждения.



«Владислав Чернушенко возглавил Капеллу в сложный для нее период. Ему удалось значительно обогатить репертуар коллектива, вернуть к жизни шедевры русской духовной музыки, долгие годы находившиеся под запретом. Под его руководством Певческая капелла вновь заняла лидирующие позиции на мировой сцене, завоевав признание и любовь слушателей многих стран», — говорится в сообщении.



В программу вечера войдут Пятая симфония Петра Чайковского и «Поэма памяти Сергея Есенина» Георгия Свиридова. Соло исполнит тенор Олег Трофимов.



В Капелле отметили, что профессиональный путь Чернушенко со школьных лет был связан с Хоровым училищем при Капелле, куда он поступил в 1944 году. С 1979 по 2002 год Чернушенко был ректором Ленинградской консерватории, совмещая деятельность с руководством Капеллой.









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