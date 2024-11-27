Фестиваль, в рамках которого в Москве проходят показы спектаклей, номинированных на Российскую национальную премию «Золотая маска», возобновится.
Об этом заявил президент премии и фестиваля, председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков, передает
ТАСС.
По словам Машкова, решение о дате проведения премии будет принято на ближайшем заседании секретариата СТД.
«Буквально через несколько дней будет секретариат, потом конференция, на которую приедут все представители региональных отделений Союза театральных деятелей. Мы обсудим все новые положения», — рассказал Машков.
Руководитель добавил, что фестиваль состоится, и работа идет полным ходом.
«Фестиваль будет, и, я надеюсь, будут приезжать региональные театры для показа своих спектаклей в Москве», — сказал артист.
Фото: Pixabay.com