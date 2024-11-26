Русский музей представит в Белоруссии цифровые выставки о Брюллове и о Победе

Государственный Русский музей анонсировал показ цифровых версий крупных выставок в Белоруссии, посвященных творчеству Карла Брюллова и 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила генеральный директор музея Алла Манилова на Международном форуме-выставке «Российский промышленник».





Манилова отметила, что сотрудничество с Беларусью является приоритетным для музея. В 2025 году планируется представить цифровую выставку Карла Брюллова, которая станет виртуальной версией масштабной экспозиции, проходящей в Михайловском дворце, передает ТАСС.





Кроме того, Русский музей готовит вторую цифровую выставку, приуроченную к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Манилова рассказала о проекте «Страна Побед», который продемонстрирует, как Россия на протяжении веков преодолевала трудности, начиная с эпохи Александра Невского и до наших дней. Выставка, посвященная Дню Победы, будет включать произведения искусства, отражающие историю страны с XII-XIII веков до современности. Цифровой аналог этой выставки также отправится в Республику Беларусь, а также в Донбасс и Новороссию, включая Луганск и Мариуполь.





Манилова уточнила, что выставка о Победе будет представлена и в художественных музеях России. Цифровая версия выставки Брюллова будет доступна для зрителей в Европе. По согласованию с Министерством иностранных дел России планируется показать эту выставку в Русских центрах в Италии, Франции и, возможно, в других странах Европы.