В Казани новое здание театра имени Камала превратится в культурный центр

В Казани начался финальный этап строительных работ нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала, расположенного на берегу озера Кабан. Пресс-служба театра сообщила, что новое пространство станет многофункциональным культурным центром, который будет служить не только национальному театру, но и широкой общественности.





В пресс-релизе отметили, что новое здание продолжит традиции татарского театра, однако его функции не ограничатся только постановками. Это станет культурным центром и общественным пространством, доступным для жителей и гостей города в любое время, не только во время спектаклей.





На текущий момент завершается монтаж кровельных треугольников, а также продолжаются работы по созданию художественной подсветки фасада. Завершаются отделочные работы внутри театра, идет установка механики сцены и настройка светового и звукового оборудования.





Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула, что, помимо строительных работ, предстоит значительная работа по наполнению нового пространства контентом и адаптации театральной деятельности к новым возможностям. Она отметила, что новое здание позволит значительно «перезагрузить» творческую деятельность театра и расширить просветительские программы, сделав его центром притяжения для горожан и туристов столицы Татарстана. Аюпова добавила, что новое здание театра — это «тело», которое необходимо наполнить «душой».









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