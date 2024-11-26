Ансамбли духовых инструментов начали выступления на конкурсе в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовали выступления ансамблей духовых инструментов в рамках IV Всероссийского музыкального конкурса. Камерные залы Мариинского театра стали площадкой для прослушиваний по специальности «Духовые инструменты», сообщили представители пресс-службы мероприятия.





В пресс-службе отметили, что ансамбли духовых инструментов завершили конкурсную программу. Финальные выступления запланированы на 30 ноября, в день закрытия смотра.





В конкурсе участвуют восемь квинтетов деревянных духовых инструментов, включая флейту, гобой, кларнет, фагот и валторну. Четыре коллектива представляют Москву и Петербург. Также в конкурсе участвуют пять квинтетов медных духовых, состоящих из двух труб, валторны, тромбона и тубы. В состав ансамблей входят студенты из Московской, Саратовской и Новосибирской консерваторий, а также молодые музыканты из Нижнего Новгорода и других городов.





Жюри ансамблей деревянных духовых инструментов возглавляет заслуженный артист России и профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского Алексей Уткин. Председателем жюри медных духовых инструментов стал солист-концертмейстер группы труб симфонического оркестра Мариинского театра Тимур Мартынов.









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