Умерла народная артистка РСФСР Галина Борейко

Народная артистка РСФСР Галина Михайловна Борейко скончалась на 86-м году жизни. Более 60 лет она отдала Челябинскому академическому театру оперы и балета имени М. И. Глинки. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.





В театре отметили, что Борейко запомнилась как выдающийся балетмейстер-постановщик. В 2007 году она адаптировала ленинградскую версию балета «Жизель» для челябинской сцены, и этот спектакль продолжают ставить до сих пор.





Коллектив театра выразил соболезнования родным, коллегам и ученикам артистки, подчеркнув, что светлая память о Борейко навсегда останется в их сердцах.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что артистка оставила заметный след в истории отечественного балета. Он добавил, что Галина Борейко не только вписала свое имя в историю южноуральского балета, но и активно занималась педагогической деятельностью, воспитывая множество талантливых артистов. Текслер подчеркнул, что все, кто знал Борейко, будут помнить ее с благодарностью за значительный вклад в хореографическое искусство и педагогику.









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