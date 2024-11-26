В Москве прошла пресс-конференция о семейных ценностях

В Москве открылся VII Молодежный международный форум «Будущее», сопровождаемый тематической пресс-конференцией. Мероприятие организовало автономное некоммерческое учреждение «Проект «Будущее»», которое занимается реализацией приоритетных проектов для молодежи.





Основной темой форума стали «Семья и семейные ценности». Участники подвели итоги уходящего года и представили проекты учащихся школ и вузов.





Спикеры обсудили важные вопросы, касающиеся патриотизма, духовного воспитания, спорта, культуры и сохранения исторических памятных ценностей. Эдуард Эдуардович Вакин, руководитель организации «Приоритетные проекты для будущего», отметил, что формирование взглядов и жизненных позиций у молодежи напрямую влияет на будущее страны. Он подчеркнул, что именно сегодняшние школьники и студенты через 20-30 лет займут руководящие должности и будут принимать важные решения, основываясь на своих убеждениях.





Форум проходил в течение трех дней не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.









Фото: Предоставлено пресс-службой АНО «Проект «Будущее»»