Элтон Джон прервал работу над новым альбомом из-за проблем со зрением

Мероприятие пройдет с 5 декабря 2024 года по 19 января 2025 года в выставочном зале ассоциации «Наро...
В перечень объектов концессионных соглашений включены объекты культурного наследия, находящиеся в не...
В число лотов вошел глобус с автографом исполнителя главной роли Константина Хабенского и другие арт...
За годы работы в учреждении Балина сыграла более 65 разноплановых ролей.
В министерстве культуры Красноярского края завершился открытый конкурс на замещение вакантной должно...
Мероприятие пройдет с 5 декабря 2024 года по 19 января 2025 года в выставочном зале ассоциации «Наро...
В перечень объектов концессионных соглашений включены объекты культурного наследия, находящиеся в не...
В число лотов вошел глобус с автографом исполнителя главной роли Константина Хабенского и другие арт...
За годы работы в учреждении Балина сыграла более 65 разноплановых ролей.
В министерстве культуры Красноярского края завершился открытый конкурс на замещение вакантной должно...
Лекции-концерты пройдут 30 ноября и 7 декабря в Восточном павильоне Михайловского замка.
Константин Эрнст и Сергей Титинков присоединились к команде продюсеров.
В программу фестиваля войдут редкие произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Проко...
Студия Litawr в этом году стала лауреатом конкурса «Лучший промышленный дизайн России» в номинации «...
Проект завершит празднование 100-летия Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Постановщик добавил, что уже считает себя россиянином.
В экспозицию войдут 14 произведений Васильева из фондов Музея им. В. П. Сукачева и Иркутской епархии...
Глава государства отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние.
В 2005 году Кирдаков выступил в качестве режиссера-постановщика церемонии вступления в должность губ...
В программу вечера войдут Пятая симфония Петра Чайковского и «Поэма памяти Сергея Есенина» Георгия С...
По словам Машкова, решение о дате проведения премии будет принято на ближайшем заседании секретариат...
По согласованию с МИД России вторую экспозицию покажут в Русских центрах в Италии и Франции.
Победителей выбрали в восьми категориях.
Мероприятия пройдут с 2 по 13 декабря.
Финальный этап строительных работ нового здания Татарского государственного академического театра им...
26.11.2024