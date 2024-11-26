Элтон Джон прервал работу над новым альбомом из-за проблем со зрением

26.11.2024

Элтон Джон прервал работу над новым альбомом из-за проблем со зрением
Британский певец и композитор Элтон Джон сообщил о приостановке работы над своим новым альбомом в связи с частичной слепотой. В возрасте 77 лет музыкант столкнулся с проблемами со зрением после перенесенной инфекции, которая привела к частичному ослеплению на один глаз.

В интервью ABC он отметил, что процесс восстановления идет медленно, и для продолжения работы ему необходимо сначала вернуть возможность видеть текст. Также он добавил, что состояние второго глаза оставляет желать лучшего.

Элтон Джон восстанавливается в домашней обстановке. Исполнитель с оптимизмом смотрит на результаты своего лечения.


Фото: YouTube