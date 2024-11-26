Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино. Подробности она привела в Telegram-канале.





По словам министра, на питчинге в ТАСС лидеры российского кинопроизводства представили 17 проектов в самых различных жанрах.





«Среди них — историческая драма «Рождение империи», фантастический боевик «Девятая планета», «Приключения Старика Хоттабыча», «Буратино», «Умка», «Чебурашка 2», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Битва моторов» и военная драма «В списках не значился», — поделилась Ольга Любимова.





В этом году участниками питчинга стали «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Кинокомпания «СТВ», «Арт Пикчерс Студия», «Водород 2011», «1-2-3 Продакшн», «ВБД Груп» и «Централ Партнершип».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой