Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино

26.11.2024

Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино
Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино. Подробности она привела в Telegram-канале.

По словам министра, на питчинге в ТАСС лидеры российского кинопроизводства представили 17 проектов в самых различных жанрах.

«Среди них — историческая драма «Рождение империи», фантастический боевик «Девятая планета», «Приключения Старика Хоттабыча», «Буратино», «Умка», «Чебурашка 2», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Битва моторов» и военная драма «В списках не значился», — поделилась Ольга Любимова.

В этом году участниками питчинга стали «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Кинокомпания «СТВ», «Арт Пикчерс Студия», «Водород 2011», «1-2-3 Продакшн», «ВБД Груп» и «Централ Партнершип».


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой