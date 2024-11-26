Персонажу из «Сто лет тому вперед» посвятят отдельный фильм

Кинокомпания «Водород 2011» планирует создать отдельный фильм о персонаже Весельчаке У из кинокартины «Сто лет тому вперед». Новый проект расскажет о судьбе героя после событий первой части. Информацию об этом представили на питчинге в ТАСС.





Режиссер Александр Андрющенко отметил, что фильм сосредоточится на приключениях самого противоречивого персонажа франшизы. Он подчеркнул, что зрители смогут узнать больше о внутреннем мире героя, его происхождении и причинах его поведения. Андрющенко добавил, что дуальность Весельчака У делает его особенно привлекательным для аудитории. Он также развеял сомнения по поводу мнимой смерти героя в предыдущей части, объяснив, что это лишь неправильный сценарий темного будущего, который был исправлен. По словам режиссера, герой по-прежнему учится в чертановской школе №733.





Съемки фильма «Весельчак У» начнутся во второй половине следующего года. Премьера запланирована на апрель 2027-го.





Андрющенко также поделился планами компании продолжать снимать фильмы в жанре фантастики, так как это направление нравится как команде студии, так и зрителям. Он выразил гордость за успех «Сто лет тому вперед», который стал самым кассовым российским фильмом в жанре фантастики. Режиссер отметил, что работа в этом жанре представляет собой сложную задачу и остается редкостью в современном кинематографе.









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