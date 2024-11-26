Фестиваль кино в Челябинске открылся показом фильма о Донбассе

В Челябинске на площадке Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) состоялось торжественное открытие фестиваля историко-документального кино. В рамках мероприятия зрители смогли увидеть документальный фильм, посвященный освобождению Донбасса от нацистов в годы Великой Отечественной войны.





Представитель пресс-службы университета в беседе с ТАСС отметила , что фильм «Донбасс: память поколений» погружает зрителей в многовековую историю региона и рассказывает о жизни его жителей в условиях военных конфликтов. Она добавила, что в основе киноленты лежат события 80-летней давности, когда Донбасс стал плацдармом для освобождения Украины. В съемках приняли участие ветераны и герои, которые защищали регион от современных угроз.





Помимо этого, фестиваль представил и другие значимые работы. Зрители увидели фильм «Война сквозь призму объектива», который рассказывает о судьбе советских фронтовых кинооператоров времен войны, а также фильм «У истоков русской археологии», посвященный создателю Государственного исторического музея Алексею Уварову. В программе также был цикл «Имперские портреты» о жизни и творчестве Льва Толстого, Александра Пушкина, Владимира Ленина и Николая Карамзина, а также фильмы «Вести незримый бой» о милиции в Ленинграде и «Колокольный звон русской души» о Сергее Рахманинове. Завершил показ фильм «Германия» из цикла «Моя война. Освобождение Европы».





Фестиваль организован Российским историческим обществом при поддержке фонда «История Отечества».









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