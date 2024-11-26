Дни культуры Республики Чад прошли в «Иностранке»

В «Иностранке» состоялся яркий фестиваль, посвященный 60-летию установления дипломатических отношений между Россией и Чадом. Подробности рассказали в Минкультуры России.





В рамках мероприятия организовали лекции, которые познакомили гостей с культурой и традициями африканской страны. Также прошел модный показ и демонстрация фильмов в оригинальных версиях на французском и арабском языках. Эти фильмы освещали жизнь чадской общины, повседневные заботы молодежи и традиционные обряды выбора супруга для незамужних женщин.





Кроме того, посетители библиотеки смогли насладиться разнообразием чадских специй в Культурном центре «Франкотека».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал