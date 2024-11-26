Сказочные герои соберутся на «Дне рождения Урал Мороза»

1 декабря в «Парке сказов» в Арамиле пройдет фестиваль «День рождения Урал Мороза», на который приедут сказочные герои из Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Воронежской, Пензенской и Кировской областей. Владислав Бородин, PR-директор парка, сообщил ТАСС, что ожидается приезд десяти зимних волшебников, из которых шестеро впервые посетят парк.





На мероприятии выступят такие персонажи, как Царь Семигор из Челябинской области, Дед Мороз из Воронежа, Девица Метелица и Снежка из Вятских Полян, Кыш Бабай из Татарстана и Тол Бабай из Удмуртии. Также в рамках фестиваля ожидается приезд российской Снегурочки из Костромы.





Особое внимание уделят участникам, которые впервые посетят парк. Среди них — Дед Мороз из Черноземья, сурские волшебники Дед Боян и Сурия, а также Дед Мороз и Снегурочка из Пензенской области.





Фестиваль предложит множество мероприятий: интерактивные игры, мастер-классы, театрализованные выступления и автограф-сессии. Гости смогут задать вопросы участникам, сделать фотографии с персонажами и загадать желания на Новый год.





«Парк сказов» в Арамиле является первым семейным тематическим парком на Урале, посвященным традиционной народной культуре региона, сказам Павла Бажова и русским народным сказкам. Основная цель создания парка заключается в сохранении истории и культуры Урала, возрождении его традиций и популяризации туристических брендов Свердловской области.









Фото: YouTube