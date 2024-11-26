Русский музей представил на Кубе выставку «Мода. От авангарда до соцреализма»

Русский музей открыл на Кубе мультимедийную выставку.





Проект «Мода. От авангарда до соцреализма» открылся 23 ноября в Национальном музее изящных искусств, передает пресс-служба музея.



Организаторы сообщили, что выставка организована как анимационное мультимедийное дефиле, созданное на основе коллекции Русского музея. Экспозиция представляет историю развития отечественной моды — от звезд русского авангарда Казимира Малевича и Любови Поповой до мастеров соцреализма.



«Нетрадиционный взгляд на развитие моды через художественный образ в живописи, графике, плакате, книжной иллюстрации и других артефактах демонстрирует многообразие средств художественной выразительности в современной российской культуре и в новейшей цифровой реальности», — рассказали в музее.



Представленная выставка стала второй экспозицией, открытой в созданном специалистами Русского музея мультимедийном экспозиционном пространстве Музея изящных искусств. Ранее там экспонировалась выставка «Страницы русского авангарда».









Фото: пресс-служба Русского музея