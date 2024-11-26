Русский музей представил на Кубе выставку «Мода. От авангарда до соцреализма»

26.11.2024

Русский музей представил на Кубе выставку «Мода. От авангарда до соцреализма»
Русский музей открыл на Кубе мультимедийную выставку.

Проект «Мода. От авангарда до соцреализма» открылся 23 ноября в Национальном музее изящных искусств, передает пресс-служба музея.

Организаторы сообщили, что выставка организована как анимационное мультимедийное дефиле, созданное на основе коллекции Русского музея. Экспозиция представляет историю развития отечественной моды — от звезд русского авангарда Казимира Малевича и Любови Поповой до мастеров соцреализма.

«Нетрадиционный взгляд на развитие моды через художественный образ в живописи, графике, плакате, книжной иллюстрации и других артефактах демонстрирует многообразие средств художественной выразительности в современной российской культуре и в новейшей цифровой реальности», — рассказали в музее.

Представленная выставка стала второй экспозицией, открытой в созданном специалистами Русского музея мультимедийном экспозиционном пространстве Музея изящных искусств. Ранее там экспонировалась выставка «Страницы русского авангарда».


Фото: пресс-служба Русского музея