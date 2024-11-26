В Мариинском театре прошел концерт к 100-летию со дня рождения Леонида Когана

В Санкт-Петербурге прошел концерт скрипичной музыки, приуроченный к 100-летию со дня рождения скрипача и педагога Леонида Когана, передает пресс-служба Минкультуры России.



Выступление прошло в зале Стравинского Мариинского театра.



В программу вошли Шесть сонат для скрипки соло Эжена Изаи. Каждое из произведений посвящено одному из современников Изаи — скрипачам Йожефу Сигети, Жаку Тибо, Джордже Энеску, Фрицу Крейслеру, Матье Крикбому, Мануэлю Кироге.



Мировая известность пришла к Леониду Когану в 1951 году, когда он завоевал первую премию на Конкурсе Елизаветы в Брюсселе. История конкурса связана с личностью и музыкой Изаи. Скрипичные сонаты композитора входят в обязательную программу состязания.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России