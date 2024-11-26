Завершились съемки фантастического фильма с Борисовым и Старшенбаум «Девятая планета»

26.11.2024
Завершились съемки фантастического фильма «Девятая планета».
Режиссером картины выступил Николай Рыбников. Главные роли в фильме сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.
Проект был представлен на питчинге Фонда кино. О фильме рассказал продюсер, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
Компания представила на питчинге три проекта. По словам продюсера, съемки всех трех проектов только что закончились, начался постпродакшен.
«Это, как вы помните, фантастический экшен. Жанр, который, как нам кажется, хорошо бы, чтобы укоренился в числе прочих на наших экранах. Сделаем для этого все, что в наших силах. Полдела сделано, съемки, как я уже сказал, закончены», — приводит
ТАСС слова Сельянова.
В актерский состав картины также вошли Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Андрей Ургант и другие.
Другими проектами, представленными СТВ на питчинге, стали «Космическая собака Лида» и «Горыныч».
Фото: Pixabay.com