Драгоценности русского императорского дома представят на выставке ГИМ и Эрмитаж

26.11.2024
Государственный исторический музей (ГИМ) совместно с Государственным Эрмитажем представит выставку коллекции драгоценностей русского императорского дома.
Об этом сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.
По словам Левыкина, выставка откроется до конца 2024 года и будет работать вплоть до мая.
В экспозицию войдут предметы из коллекции, хранящейся в кабинете драгоценностей Эрмитажа, фондах музея.
«Это настоящий гимн роскоши, причем роскоши знаменитого русского императорского двора. Но при этом он будет выполнен в ярких академических традициях, потому что все-таки Эрмитаж это не только прекрасная сокровищница, это еще и один из лидеров научной мысли», — приводит
слова Левыкина ТАСС.
Фото: пресс-служба Минкультуры России