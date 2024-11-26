Драгоценности русского императорского дома представят на выставке ГИМ и Эрмитаж

26.11.2024

Драгоценности русского императорского дома представят на выставке ГИМ и Эрмитаж
Государственный исторический музей (ГИМ) совместно с Государственным Эрмитажем представит выставку коллекции драгоценностей русского императорского дома.

Об этом сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

По словам Левыкина, выставка откроется до конца 2024 года и будет работать вплоть до мая.

В экспозицию войдут предметы из коллекции, хранящейся в кабинете драгоценностей Эрмитажа, фондах музея.

«Это настоящий гимн роскоши, причем роскоши знаменитого русского императорского двора. Но при этом он будет выполнен в ярких академических традициях, потому что все-таки Эрмитаж это не только прекрасная сокровищница, это еще и один из лидеров научной мысли», — приводит слова Левыкина ТАСС.


Фото: пресс-служба Минкультуры России