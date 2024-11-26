В Гнесинке прошел концерт ведущих казачьих коллективов

В Концертном зале РАМ имени Гнесиных прошел торжественный гала-концерт казачьих ансамблей, а также церемония награждения победителей конкурса студенческих проектов, направленных на изучение культуры казаков, передает пресс-служба Минкультуры России.



Участие в гала-концерте приняли профессиональные коллективы из разных городов России: Казани, Волгограда, Санкт-Петербурга, Рязани, Москвы, Ставрополя.



В рамках Всероссийского конкурса научно-творческих проектов студентов и аспирантов «История и традиционная культура российского казачества» были определены победители в номинациях: «Исследовательские и экспедиционные проекты», «Проекты, направленные на сохранение традиционной культуры казачества», «Творческие и просветительские проекты».



Кроме того, в фойе Концертного зала была открыта фотовыставка «Культура и история российского казачества», на которой были представлены исторические фотографии и изображения предметов из фондов российских музеев.









Фото: пресс-служба Минкультуры России