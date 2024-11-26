В Минкультуры состоялась защита претендующих на субсидии детских и юношеских фильмов

В Министерстве культуры прошло заседание экспертов по отбору организаций кинематографии, которым будут предоставлены субсидии на производство национальных фильмов, передает пресс-служба ведомства.



Свои проекты на заседании представили авторы детско-юношеских игровых национальных фильмов, в том числе дебютов.



Всего было представлено 37 проектов. В их числе музыкальная приключенческая комедия «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» (режиссер Александр Войтинский), комедия «ГАВриловы и лохматая Муза» от режиссера Виктории Фанасютиной, сказка «Лукоморье» Василия Ровенского, картина «Неуловимые. Новый век» Александра Горновского, фантастическая лента «Код спасения» Романа Шаляпина и другие проекты.



Итоги рассмотрения проектов будут объявлены в декабре 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России