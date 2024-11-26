Ведущие археологи страны съедутся на форум во Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике состоится археологический форум, сообщили в пресс-службе музея.



Отмечается, что мероприятие вновь соберет ведущих археологов страны.



XV научный семинар «Археология Владимиро-Суздальской земли» пройдет 2–3 декабря во владимирских Палатах. Семинар организован Институтом археологии РАН совместно с музеем-заповедником.



В рамках семинара ученые представят результаты исследований, посвященных археологическому изучению Северо-Восточной Руси и сопредельных территорий. Тематика докладов охватит как новейшие полевые работы и современные исследования, так и материалы прошлых лет, сообщили организаторы.



Участие в мероприятии примут 57 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Костромы, Иванова, Ростова, Шуи, Липецка, Юрьев-Польского.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника