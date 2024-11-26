Режиссер «Бумажного дома» снимет фильм о Карлаге для Netflix

Испанский режиссер Мигель Анхель Вивас, выступивший постановщиком сериала «Бумажный дом», приступил к съемкам казахстанско-испанского фильма с рабочим названием «Перемирие».



Картина расскажет о Карлаге — одном из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР, передает пресс-служба Карагадинской области.



«Начались съемки казахстанско-испанского фильма с рабочим названием "Перемирие"/"La Tregua" о Карлаге по эксклюзивному контракту с Netflix. Главный режиссёр картины — Мигель Анхель Вивас, известный многим зрителям по сериалу "Бумажный дом", — говорится в сообщении.



Отмечается, что картина расскажет о непростых судьбах людей, о сохранении человеческого достоинства, несмотря на ежедневную борьбу за выживание.



Главные роли в ленте сыграют Мигель Эрран, Арон Пипер, казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.



Съемки фильма продлятся в течение 2,5 месяцев. Готовую ленту создатели планируют показать на крупнейших фестивалях категории «А».









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