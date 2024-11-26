Иркутский художественный музей представит выставку к 155-летию Хайтинского фарфорового завода

В Иркутском художественном музее откроется постоянная экспозиция, посвященная 155-летию Хайтинского фарфорового завода, сообщает пресс-служба учреждения.



В экспозицию войдут более 200 произведений декоративно-прикладного искусства, выполненных художниками и скульпторами Фабрики И. Д. Перевалова Хайтинского завода в XIX–XX веках.



Всего на выставке представлены работы около 40 художников, работавших на предприятии в разные годы. Имена и изделия некоторых художников будут представлены впервые.



Организаторы проекта подготовили каталог, наиболее полно рассказывающий о коллекции фарфора в Иркутском художественном музее.









Фото: пресс-служба Иркутского художественного музея