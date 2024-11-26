В Самаре объявили победителей премии «Музыкальное сердце театра»

Семь российских театров стали победителями в 19 конкурсных и трех специальных номинациях национальной премии «Музыкальное сердце театра».
Торжественная церемония вручения премии прошла в Театре юного зрителя «Самарт» в Самаре.
В номинации «Лучший спектакль» победил Красноярский музтеатр с постановкой «Орел и Ворон».
Приветствие участникам и гостям фестиваля направила министр культуры России Ольга Любимова.
«Сегодня кульминация многодневного события, объединившего музыку и театр. Мы празднуем не только достижения <...> артистов и коллективов, но сам дух сотрудничества, который царит в нашем театральном сообществе. <...> Мы увидели, как многогранно может быть искусство, как традиционные жанры обогащаются новыми идеями», — приводит
слова министра агентство ТАСС.
Другими отмеченными наградами спектаклями стали «Айсвилль» Санкт-Петербургского «Театра на Садовой». Постановка отмечена как лучший спектакль малой формы и за лучшую оркестровку, музыкальное руководство, сценографию, световое оформление, исполнение женской роли второго плана.
Премия за лучшее исполнение главной женской роли и продюсерскую работу досталась мюзиклу «Три товарища» Музыкального театра им. Шаляпина из Санкт-Петербурга. За лучшую хореографию награжден спектакль «Медведь» ТЮЗа им. Брянцева (Санкт-Петербург).
«Сказка странствий» Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь» признана лучшим спектаклем для детей и подростков.
Спектакль «Бременские музыканты» Театра имени Моссовета отмечен за лучшее исполнение мужской роли второго плана. Премии зрительских симпатий удостоен первый мюзикл Самарского академического театра драмы им. Горького «Два благородных дона».
Фото: пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"