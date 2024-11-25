Ректор ГИТИСа предрек последствия от продажи билетов на «Щелкунчика» через аукцион

Продажа билетов на балет «Щелкунчик» через аукционы может негативно сказаться на понимании и восприятии искусства зрителями Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Такое мнение высказал театральный критик и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что доступ к постановке должен быть открыт не только обеспеченным зрителям, но и тем, кто способен оценить ее художественную ценность.





Заславский отметил , что аукционы подходят для картин, скульптур и предметов искусства, но не для театральных билетов. Он добавил, что возможность приобретения билетов на балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте» помогла бы ему принять решение Большого театра о продаже через аукцион. Критик напомнил, что ГАБТ является государственным театром, который получает финансирование из бюджета России, что накладывает на него определенные обязательства.





Он также акцентировал внимание на социальной функции театра, отметив, что исторически в Большой и Малый театры приходили не только представители высшего общества, но и студенты. Заславский подчеркнул, что успехи артистов Малого театра во многом складывались благодаря поддержке именно студенческой аудитории.





Критик выразил надежду, что светский характер балета «Щелкунчик» не затмит его художественную значимость. Он заявил, что важно сохранить доступность постановки для широкой публики, чтобы театр не утратил зрителей, способных отличить качественное искусство от посредственного. Заславский также отметил, что иногда возникают технические сбои на сайтах театров из-за большого количества посетителей, что является обычным явлением для учреждений с высокой посещаемостью.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой