В Музее Победы пройдет Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество»

25.11.2024
27 ноября в Музее Победы состоится Всероссийский семинар-совещание под названием «Российское казачество». Ожидается участие более 200 человек, среди которых будут представители казачьих организаций и государственных структур.
На мероприятии выступят почетные гости, включая руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, ответственного секретаря по делам казачества Алексея Кириченко, депутатов Госдумы Николая Долуду и Виктора Водолацкого. Также примет участие иерей Тимофей Чайкин и другие известные личности.
На Поклонной горе соберутся руководители рабочих групп по делам казачества, представители региональных властей, эксперты и ученые, атаманы войсковых казачьих обществ и лидеры казачьих молодежных организаций. Они обменяются опытом и обсудят лучшие практики, выработанные в процессе реализации государственной политики в отношении казачества.
В рамках семинара пройдет пленарное заседание, посвященное актуальным задачам взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с российским казачеством. Также запланированы работы тематических секций.
Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы