Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал премьеру комедийного сериала «Мамонты»

25.11.2024
Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что премьера комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли состоится 9 декабря. Платформа опубликовала трейлер на YouTube.
Юрий Стоянов исполнил
роль наивного пенсионера Николая Николаевича, который стал жертвой телефонных мошенников и потерял крупную сумму денег. В сериале также сыграли Марьяна Спивак, которая воплотила образ его дочери, и Лиза Ищенко, исполнившая роль внучки. Сюжет сосредоточен на попытках Николая Николаевича восстановить справедливость и наказать обманщиков.
В проекте участвуют и другие известные актеры, такие как Лев Малишава, Егор Павлычев, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова и Василий Копейкин.
Сериал уже завоевал признание на фестивале «Пилот», выиграв в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы». Проект включает 12 получасовых эпизодов, которые обещают зрителям увлекательное комедийное путешествие.
Фото: YouTube