Дагестанский театр кукол покажет «Дюймовочку» в Турции

Дагестанский государственный театр кукол подготовил спектакль «Дюймовочка» для участия в 20-м Международном детском театральном фестивале, который пройдет в Анкаре в апреле 2025 года. Об этом сообщила народная артистка Республики Дагестан Екатерина Касабова на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».





Касабова отметила, что театр уже имел опыт участия в этом фестивале, привозя спектакль «Тайна персиковой косточки» девять лет назад. В этом году организаторы вновь пригласили дагестанских артистов, причем именно с «Дюймовочкой».





Кроме того, театр планирует поездку в Армению, где представит совместную с армянским режиссером Арменом Барсегяном постановку под названием «Капля меда». Касабова поделилась, что ранее театр принимал участие в фестивале «Туманяновский день сказки», где завязались дружеские отношения с коллегами из Армении. В 2025 году Барсегян вместе с дочерью поставит спектакль «Капля меда» в дагестанском театре, после чего планируется его показ на армянском фестивале.









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