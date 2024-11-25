Иностранные послы оценили артефакты в Российской государственной библиотеке

В Российской государственной библиотеке прошла уникальная выставка, на которой дипломаты из более чем 50 стран Азии, Африки и Латинской Америки смогли ознакомиться с выдающимися образцами печатного наследия России и мира. Об этом сообщает ТАСС.





Заместитель директора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько подчеркнула , что библиотека специально открыла свои двери для представителей дипломатического корпуса, и добавила, что это большая честь для нас — встречать гостей практически со всех континентов, включая Латинскую Америку, Азию, Африку, Ближний Восток и Европу. В числе дипломатов присутствовали главы диппредставительств Египта, Израиля, Аргентины, Перу, Индонезии и Колумбии. Подолько добавила, что на протяжении веков Россия сохраняет предметы, имеющие ценность для народов, говорящих на разных языках.





Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что многие экспонаты выставки представлены публике впервые.









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