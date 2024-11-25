В Сеуле прошли «Пушкинские чтения» с участием российских и корейских деятелей культуры

В Сеуле состоялись 11-е «Пушкинские чтения», в которых приняли участие представители российской и южнокорейской творческой интеллигенции, дипломаты и чиновники. Мероприятие прошло в Lotte Hotel, где установлен памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.





Организаторами выступили культурный центр «Пушкинский дом», посольство России в Корее и Россотрудничество, передает ТАСС. Участники читали стихи как на русском, так и на корейском языке, а также исполняли романсы композиторов Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова на слова Пушкина под аккомпанемент фортепиано.





Среди выступающих оказались такие известные личности, как бывший советник-посланник посольства Республики Корея в Москве Ким Ген Хо, экс-директор Национального музея современного искусства Республики Корея Юн Бом Мо, профессор Высшей школы экономики Жанна Сон, поэтесса Дон Си Ён и пианистка Елена Абальян. Также выступили заместитель директора балетной труппы Ю Чжи Ен, художник Владислав Попов и театральный режиссер Кан Тхэ Сик. Дон Си Ен и Юн Бом Мо прочитали свои собственные стихи.





Посол России Георгий Зиновьев также принял участие в художественной декламации, представив стихотворение «Клеветникам России». Публика особенно отреагировала на финальные строки, в которых поэт призывает недоброжелателей отправить «своих озлобленных сынов» в Россию. В своей приветственной речи посол подчеркнул, что творчество Пушкина передает важные человеческие ценности, такие как дружба, верность долгу, патриотизм и понимание окружающего мира.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва