Кинофестиваль «Зимний» открывает регистрацию для зрителей

С 1 по 7 декабря в Москве пройдет третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Организаторы объявили об открытии регистрации на мероприятия, которая доступна на официальном сайте фестиваля. Вход для зрителей будет свободным.





В конкурсной программе фестиваля зрители смогут увидеть разнообразные фильмы. Среди них новогодняя комедия Данила Иванова «Операция "Холодно"», в которой рассказывается о чиновнике-авантюристе. В главных ролях снялись Борис Каморзин, Михаил Горев и Мария Карпова.





Фильм ужасов «Шаман» погружает в мир этнического колорита и рассказывает о судьбе проводника между мирами живых и духов. В этом проекте сыграли Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и Антон Зацепин.





Фантастическая драма «ON и Она» от Евгения Корчагина исследует конфликт человека с новыми технологиями. Главную роль исполнила Юлия Пересильд, а ее партнерами стали Владимир Стеклов, Кирилл Зайцев и Никита Тарасов.





Также в программе представлена новая работа Алены Званцовой «День недели – любой», которая затрагивает сложные человеческие отношения. В фильме снялись Евгения Крегжде, Михаил Тройник и Дарья Квасова.





Режиссер Кита Фрайхайт предложит жюри ленту «Сумма квадратов-катетов», посвященную школьной любви. В этом фильме сыграли Даня Киселев, Евгения Каверау, Екатерина Волкова и Анфиса Чехова.





Фильм Виктории Мокеровой «Чувства» расскажет две истории о странностях чувств, где безмерная любовь матери может стать губительной для сына, а главную роль исполнила Ёла Санько. Спортивная драма «Спид Стар» Алексея Амбросьева повествует о трогательной дружбе жокея и его скакуна-чемпиона по кличке Спид Стар.





В конкурсную программу также вошла драма Юрия Арабова «Гирокастра», созданная совместно с албанскими кинематографистами. Сюжет фильма разворачивается в 60-е годы XX века в Албании, где выпускница филфака МГУ сталкивается с албанским диктатором и оказывается в тюрьме.









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