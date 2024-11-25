С 6 по 8 декабря 2024 года в Москве состоится третий выпуск ярмарки современного искусства |catalog|, организованной Ассоциацией галерей (АГА). В этом году участие примут 55 российских галерей, которые представят разнообразные работы. В программу ярмарки также включен образовательный проект для молодых художников под названием Fresh Talents. Местом проведения станет историческая типография Ивана Сытина на Пятницкой улице, известная как Первая образцовая типография. В рамках ярмарки каждая галерея должна представить как минимум одного молодого художника.





Организаторы ярмарки — Ассоциация галерей (АГА). Инициаторами проекта выступают галеристы Александр Шаров, Алина Крюкова, Дмитрий Ханкин и основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.





Ярмарка |catalog| была создана профессиональным сообществом с целью развития российского арт-рынка. Проект предлагает демократичный подход к экспонированию: все галереи участвуют на равных условиях, а места распределяются путем жеребьевки. Весной выставляются хедлайнеры, а зимой — новые авторы. В предстоящем зимнем выпуске участники обязаны представить минимум одного молодого художника на своем стенде.





В ярмарке участвуют все члены-галереи АГА, а остальные приглашаются экспертным советом, состоящим из учредителей мероприятия. С момента своего запуска в 2023 году ярмарка |catalog| стала важной платформой для диалога между художниками, коллекционерами и арт-дилерами. Она способствует развитию российской арт-сцены, расширяя аудиторию современного искусства и устанавливая новые стандарты на арт-рынке. К участию приглашаются галереи из различных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Нижний Новгород и другие.









Фото: Дмитрий Цой / Предоставлено пресс-службой проекта |catalog|