В Минкультуры состоялась защита проектов детских и юношеских фильмов

В учреждении сообщили, что билеты поступят в продажу 2 декабря.
Григорий Заславский заявил, что спектакль в Большом театре должен быть доступен не только для самых ...
Участниками семинара могут стать свыше 200 человек.
Платформа также представила трейлер сериала с Юрием Стояновым в главной роли.
Международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток» проходит в Казани с 20 по 30 ноября.
В учреждении сообщили, что билеты поступят в продажу 2 декабря.
Григорий Заславский заявил, что спектакль в Большом театре должен быть доступен не только для самых ...
Участниками семинара могут стать свыше 200 человек.
Платформа также представила трейлер сериала с Юрием Стояновым в главной роли.
Международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток» проходит в Казани с 20 по 30 ноября.
Коллектив также посетит с гастролями Армению со спектаклем «Капля меда».
Владимир Кристовский отметил, что пункт отбора граждан на военную службу работает слаженно.
Представители порядка 50 стран ознакомились с артефактами печатного наследия России и мира.
Творческий коллектив посетит регион в октябре.
На открытии зрителям представили фильмы по рассказам очевидцев преступлений в годы войны.
Мероприятие прошло в отеле, где находится памятник русскому поэту.
Третий Открытый российский фестиваль авторского кино откроется в Москве 1 декабря.
Мероприятие с 6 по 8 декабря проведет Ассоциация галерей.
Эксперты оценили проекты, которые претендуют на субсидии для создания фильмов.
Фестиваль «По всей России» объединил хореографов со всей страны.
Композитор скончался от сердечной недостаточности.
Для покупки билетов через Сбер нужно будет зарегистрироваться.
Посетители могут увидеть экспозицию с 26 ноября.
Региональные этапы фестиваля прошли в Йошкар-Оле, Уфе, Симферополе, Донецке, Челябинске и Тюмени.
25.11.2024