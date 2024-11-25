В Минкультуры состоялась защита проектов детских и юношеских фильмов

В Министерстве культуры Российской Федерации прошло заседание экспертов, на котором оценивали проекты организаций кинематографии, претендующих на субсидии для создания фильмов. Первые презентации представили авторы картин для детей и молодежи, в том числе дебютных.





Эксперты рассмотрели 37 проектов, охватывающих разнообразные жанры. Среди представленных фильмов оказались ленты о Великой Отечественной войне, спорте, космосе, а также истории о дружбе, любви и семейных ценностях.





С полным списком проектов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Результаты оценки станут известны в декабре.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал