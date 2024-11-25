Фестиваль российского кино пройдет в Сербии

С 27 ноября по 1 декабря Сербия станет площадкой для Фестиваля российского кино, который предложит зрителям восемь уникальных фильмов. В программе фестиваля значатся сказочный блокбастер «По щучьему велению», а также семейные картины «Мой дикий друг», «Огненный лис» и «Я делаю шаг». Кроме того, зрители смогут увидеть военные драмы «Первый «Оскар» и «Воздух», а также авторские проекты «Свет» и «Сказки Гофмана», которые уже участвовали в международных кинофестивалях.





Мероприятие организует РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России. Бесплатные показы фильмов состоятся в Русском доме и кинотеатре Roda Cineplex в Белграде с 27 ноября по 1 декабря, а также в кинотеатрах Arena Cineplex в Нови-Саде с 28 ноября по 1 декабря и Vilin Grad в Нише с 29 ноября по 1 декабря.





В рамках фестиваля пройдет пятый Российско-Сербский культурный форум, посвященный 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. В сентябре 2024 года представители двух стран обсудили двустороннее сотрудничество на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.





Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что взаимодействие с сербской стороной охватывает множество направлений культурного сотрудничества. Она подчеркнула, что российское кино пользуется большой популярностью в Сербии, где его показывают как в кинотеатрах, так и на ежегодных фестивалях. Любимова добавила, что интерес сербской и российской аудитории к национальному кинематографу продолжает расти, а российские фильмы активно участвуют в международных кинофестивалях на территории Сербии.









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