В Кремлевском дворце пройдет финальный концерт «Танцуй и пой, моя Россия!»

В Государственном Кремлевском дворце 6 декабря пройдет финальный гала-концерт Фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», передает пресс-служба Минкультуры России.



Региональные этапы фестиваля прошли в Йошкар-Оле, Уфе, Симферополе, Донецке, Челябинске и Тюмени. Их участниками стали более 180 коллективов. На гала-концерте выступят 22 коллектива, которые были отобраны экспертным советом.



Участие в концерте примут также народная артистка Российской Федерации Надежда Крыгина, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, солист Большого театра Макар Михалкин, солистка театра им К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Анастасия Смирнова, Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С. Надеждиной и другие коллективы и артисты.



Кроме того, в фойе Государственного Кремлевского дворца состоится выставка собирателя русского народного костюма Сергея Глебушкина «Традиционный русский народный костюм».









Фото: пресс-служба Минкультуры России