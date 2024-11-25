Работы челябинских художников представили на выставке «Картины с историей»

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске открылась выставка творчества художников региона второй половины XX — начала XXI века.



В экспозиции «Картины с историей» представлено 70 картин, самая ранняя из которых принадлежит уральскому художнику Александру Козлову.



«Уникальную экспозицию, демонстрирующую срез творчества художников Челябинской области второй половины XX — начала XXI века, разместили в западной башне нашего музея. Самая ранняя и ценная работа на выставке — „Этюд с деревенским колодцем“ известного уральского художника, ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза художников СССР и России Александра Козлова», — рассказала куратор выставки, искусствовед Марья Аникина.



По словам куратора, заметное место на выставке занимают работы Ивана Кучмы. В их числе этюды 1960-х годов, полотно «Береза», работы из серии «Постигая Левитана».









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