В Мариинском театре покажут «Пиковую даму» в постановке Темирканова к 86-летию со дня рождения маэстро

В Мариинском театре пройдут показы спектакля «Пиковая дама» в постановке Юрия Темирканова.



Показы пройдут 10 и 11 декабря на Исторической сцене Мариинского театра и будут приурочены к 86-летию со дня рождения маэстро.



В театре отметили, что в последний раз спектакль шел в Мариинском почти 10 лет назад.



Отмечается, что «Пиковая дама» в постановке Темирканова получила международное признание и стала эталонным образцом классической оперной режиссуры и спектаклем-долгожителем Мариинского театра.



«Через этот спектакль прошло большое число выдающихся артистов, его полюбили многие поколения театральной публики — за продуманные мизансцены, отвечающие ремаркам композитора, и верное соблюдение духа эпохи», — рассказали в театре.





Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра