Участниками молодежного форума «Наследие» стали более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек приняли участие в VII молодежном форуме «Наследие».



Мероприятие прошло в Москве с 28 сентября по 23 ноября.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в московской части конкурса участвовали 300 студентов из 28 вузов города. У будущих реставраторов, архитекторов, историков, социологов, урбанистов стояла задача разработать проекты реставрации и приспособления к жизни города Дворца культуры завода «Серп и молот», рассказал градоначальник.



«Это знаковый памятник конструктивизма в Таганском районе. Лучшей признана идея создания многофункционального комплекса со спортивным, клубным и концертным корпусами», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в Telegram-канале.



В рамках форума прошли деловая, образовательная, экскурсионная программы, городской фестиваль и конкурс студенческих работ.



Участие в региональном треке студенческого конкурса приняли 12 регионов.





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