Более 470 мероприятий пройдет на фестивале «Усадьбы Москвы»

Более 470 мероприятий пройдет в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» зимой.



События из цикла «Зимние вечера в усадьбах» будут проходить в музее-заповеднике «Царицыно» и еще на семи площадках.



Фестиваль пройдет с 1 декабря по 28 февраля и объединит 19 исторических мест города, в том числе Петровский путевой дворец, сад им. Н.Э. Баумана, усадьбы Воронцово, Люблино и Свиблово, передает пресс-служба комитета по туризму Москвы.



«На площадках создадут атмосферу зимнего праздника XIX века. Актеры в образах дворян предложат гостям примерить наряды той эпохи, научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам. Всего в программу войдет больше 470 концертов, спектаклей, балов», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что одной из ключевых локаций фестиваля станет сад им. Н.Э. Баумана, где разместятся интерактивные арт-объекты, объединенные мотивами сказки «Щелкунчик и Мышиный король».



Гостей фестиваля ждут лекции, концерты, мастер-классы, посвященные семейным традициям, истории дворянских династий Москвы. В Петровском путевом дворце пройдет интерактивный бал-спектакль.









Фото: пресс-служба Комитета по туризму Москвы