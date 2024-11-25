Команда ГИТИСа представила в Шанхае спектакль в рамках фестиваля «Шелковый путь»

25.11.2024
В Шанхае завершился Театральный фестиваль «Шелковый путь», передает пресс-служба Министерства культуры России.
Отмечается, что в фестивале впервые принял участие Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
Основной темой фестиваля в этом году стала судьба человека и человечность. Команда ГИТИСа представила на смотре свою версию «Гамлета». Постановка поднимает вопросы о предназначении человека, его духовных поисках, перипетиях жизненного пути.
В программу фестиваля вошла также конференция «Воображение и популяризация традиционного исполнительского искусства». На ней педагог кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Андрей Маник представил доклад на тему «Новые направления режиссуры».
XII Международный фестиваль исполнительских искусств «Шелковый путь» — совместный проект Шанхайской театральной академии и сети высшего образования МИТ/ЮНЕСКО в области исполнительских искусств.
Фото: пресс-служба Минкультуры России