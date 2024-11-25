Команда ГИТИСа представила в Шанхае спектакль в рамках фестиваля «Шелковый путь»

В Шанхае завершился Театральный фестиваль «Шелковый путь», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что в фестивале впервые принял участие Российский институт театрального искусства — ГИТИС.



Основной темой фестиваля в этом году стала судьба человека и человечность. Команда ГИТИСа представила на смотре свою версию «Гамлета». Постановка поднимает вопросы о предназначении человека, его духовных поисках, перипетиях жизненного пути.



В программу фестиваля вошла также конференция «Воображение и популяризация традиционного исполнительского искусства». На ней педагог кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Андрей Маник представил доклад на тему «Новые направления режиссуры».



XII Международный фестиваль исполнительских искусств «Шелковый путь» — совместный проект Шанхайской театральной академии и сети высшего образования МИТ/ЮНЕСКО в области исполнительских искусств.









Фото: пресс-служба Минкультуры России