Ольга Любимова: взаимный интерес России и Сербии к национальному кинематографу растет

Россия и Сербия тесно взаимодействуют по разным направлениям культурного сотрудничества, отметила министр культуры России Ольга Любимова, комментируя предстоящее проведение Фестиваля российского кино в Сербии.



Смотр пройдет с 27 ноября по 1 декабря и представит восемь российских картин последних лет.



«У нас тесное взаимодействие с сербской стороной по разным направлениям культурного сотрудничества. Российское кино традиционно тепло принимают в Сербии: фильмы показывают и в рамках кинотеатрального проката, и на фестивалях российского кино, которые проходят в Сербии ежегодно», — отметила Ольга Любимова.



По словам министра, взаимный интерес сербской и российской аудитории к национальному кинематографу в целом растет.



«Картины из России участвуют в международных кинофестивалях на территории Сербии, и также сербские фильмы являются участниками фестивалей в России: так, к примеру, они вошли в программу 46-го ММКФ в этом году», — сказала министр.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России