В Сербии пройдет Фестиваль российского кино.



Смотр пройдет с 27 ноября по 1 декабря, передает пресс-служба Министерства культуры России.



В программу фестиваля вошли восемь фильмов: «По щучьему велению», «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг», «Первый «Оскар», «Воздух», «Свет», «Сказки Гофмана».



Организатором показов выступает Роскино при поддержке Минкультуры России.



Бесплатные кинопоказы пройдут в Русском доме, а также кинотеатрах Roda Cineplex в Белграде, Arena Cineplex в Нови-Саде и Vilin Grad в Нише.



Генеральный директор Роскино Эльза Антонова отметила, что кинопоказы компания организует в Сербии с 2022 года.



«За это время мы показали целый ряд популярных российских киноновинок. Кроме того, Роскино проводило ответные мероприятия: Дни сербского кино в России и визиты сербских кинематографистов для изучения потенциальных съемочных локаций в российских городах. Сербских коллег интересует и дистрибуция российских фильмов, и совместное кинопроизводство: в прошлом году в рамках показов в Сербии мы уже представляли российско-сербский фильм; надеюсь, их будет больше», — рассказала Эльза Антонова.











