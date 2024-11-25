Хабаровский музтеатр представил первую после пожара премьеру

Труппа Хабаровского краевого академического музыкального театра, здание которого полностью уничтожено пожаром в октябре 2024 года, представила премьеру в новом сезоне, передает пресс-служба учреждения.



Коллектив представил на сцене ОДОРА музыкальную поэму «Мцыри».



«Для Хабаровского музыкального театра и публики премьера музыкальной поэмы «Мцыри» стала совершенно новым, уникальным и знаковым событием. Многие зрители, которые пришли разделить вместе с нами этот ценный момент, поделились, что увиденное на сцене вдохновило познакомиться с поэмой Лермонтова или перечитать ее заново, побудило задуматься о глубинных вещах, которые волнуют каждого из нас», − отметил режиссер постановки Федор Шалагин.



В театре рассказали, что ключевая идея спектакля состоит в том, что главную роль исполняют два актера. Разделение текста дало возможность создать диалог.



Отмечается, что премьера собрала в Хабаровске аншлаг, а театр, несмотря на трагические события, продолжает развиваться.









Фото: пресс-служба Хабаровского краевого академического музтеатра