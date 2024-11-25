Второй фестиваль «Новое движение» объявил даты проведения

Стали известны даты проведения фестиваля молодого кино «Новое движение».



Смотр открыл прием заявок на участие в основном конкурсе. Фестиваль пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня 2025 года, передает пресс-служба смотра.



«На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2024 года. Их хронометраж должен быть более 54 минут. Смотр пройдет с 29 мая по 2 июня 2025 года в Великом Новгороде. Подать заявку смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм», — сообщили организаторы.



Победитель основного конкурса получит денежный приз — один миллион рублей.



Первый фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году. Обладателем главного приза тогда стала картина Вениамина Илясова «Эра».



«Этот смотр создан для тех, кто хочет заявить о себе, показать свое уникальное видение и стать частью новой волны российского кино», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.









Фото: Pixabay.com