Комедия «Манюня: приключения в деревне» возглавила прокат по итогам выходных

Российская семейная комедия «Манюня: Приключения в деревне» возглавила прокат в России и странах СНГ по итогам выходных.



Фильм собрал за минувшие выходные 90 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness. com.



Лента рассказывает историю троих подруг — Манюни, Наринэ и Каринэ, которые отправляются на летние каникулы к бабушке. В деревне девочки сталкиваются со скучными и однообразными днями, однако неожиданные события заставляют их по-новому посмотреть на деревенскую жизнь.



Фильм вышел в прокат 14 ноября, главные роли в нем сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.



Второе место по сборам по итогам выходных досталось исторической драме «Любовь Советского Союза». Фильм собрал в прокате 86,4 млн рублей за выходные. Третье место досталось ленте «Зять» режиссера Анарио Мамедова (86,3 млн рублей).









Фото: кадр из фильма "Манюня: приключения в деревне"